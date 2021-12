House of Gucci, Ridley Scott su Lady Gaga: 'L'ho scelta vedendola in A Star is Born'

Lady Gaga è ormai partita alla conquista del mondo del cinema: dopo aver rivelato il suo talento da attrice in A Star is Born, l'autrice di successi come Poker Face e Born This Way ha avuto modo di confermarsi in un'altra grande produzione come House of Gucci, forte di un Ridley Scott che per lei ha solo parole al miele.

Proprio ammirando la sua performance nel film diretto da Bradley Cooper, d'altronde, il regista recentemente in sala con The Last Duel ha potuto apprezzare per la prima volta le grandissime doti attoriali di quella che sarebbe diventata la protagonista del suo ultimo film nel ruolo di Patrizia Reggiani (ruolo che, stando alle dichiarazioni della stessa Lady Gaga, ha richiesto all'attrice sforzi disumani).

A ricordare il momento della definitiva infatuazione è stato lo stesso Ridley Scott nel corso di una chiacchierata proprio con Bradley Cooper: "Mi sono rivolto a Stefania perché quando l'ho vista nel tuo film, quando ho visto ciò che sei riuscito a fare con lei ho pensato: 'Questa è la mia ragazza'" sono state le parole del regista di Blade Runner e Il Gladiatore.

Qual è il vostro parere sulla Lady Gaga attrice? Credete che meriti tutte queste lodi? Fatecelo sapere nei commenti! Guardando al futuro, intanto, Lady Gaga non ha escluso i cinecomic dalle sue possibili scelte per la sua carriera a Hollywood.