House of Gucci: la relazione lesbo tra Lady Gaga e Salma Hayek sarà nella director's cut?

House of Gucci conteneva una relazione lesbo tra Patrizia e Pina, i personaggi interpretati da Lady Gaga e Salma Hayek, che però è stata tagliata per questioni di montaggio e durata del film: tuttavia è possibile che le scene tagliate torneranno in un'eventuale director's cut.

Del resto lo stesso Ridley Scott qualche settimana fa dichiarava di voler pubblicare le versioni estese di The Last Duel e di House of Gucci, e mentre si attendono maggiori notizie in merito Lady Gaga è tornata a parlare della sottotrama cancellata dalla versione del film uscita nelle sale: "C'è un'intera porzione di questo film che non avete visto, quella in cui Pina e Patrizia sviluppano una relazione sessuale” ha dichiarato la cantante e attrice durante una recente ospitata Jimmy Kimmel Live. "Ricordo una scena in particolare, sul set c'era Salma che stava camminando per casa e la cinepresa era bassa, seguiva i suoi piedi. Lei era seguita dai suoi gatti, Salma aveva nascosto un po' di erba gatta negli stivali per farsi seguire da loro. Per farla breve, la scena proseguiva con me e Salma che iniziamo a pomiciare circondate dai gatti!".

Lady Gaga ha chiuso l'argomento con una battuta: "Mi sento un po' come il ragazzino che va a scuola e inizia a vantarsi coi suoi amici di aver baciato la ragazza più bella della classe, ma non ha le prove per dimostrarlo."

