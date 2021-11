House of Gucci, le prime reazioni premiano Ridley Scott: paragoni col Padrino!

Scorrendo i commenti e i post pubblicati su Twitter è possibile leggere le prime reazioni al film. Molti fan che hanno avuto la possibilità di vedere l'opera di Scott hanno espresso il loro entusiasmo per lo stile campy e l'atmosfera incredibile del film, paragonata addirittura a quella de Il padrino, oltre alle performance di Jared Leto e del cast principale. D'altronde, molti indizi erano presenti nel materiale che la produzione ha distribuito negli ultimi mesi, comprese le immagini dal set che si è spostato per un certo periodo anche in Italia. Basato sul libro pubblicato nel 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, scritto da Sara Gay Forden, House of Gucci racconta gli eventi che hanno portato Patrizia Reggiani ad ingaggiare un sicario per uccidere l'ex marito , Maurizio Gucci. Lady Gaga interpreta la signora Reggiani e qualche settimana fa la popstar ha spiegato il suo metodo di lavoro sul personaggio: Lady Gaga ha usato l'accento di Reggiani per tutto il periodo della lavorazione del film. Diretto da Scott, House of Gucci è scritto da Becky Johnston e Roberto Bentivegna, e comprende Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek e Jack Huston. In attesa dell'uscita scoprite le prime sequenze del film: Lady Gaga è dinamite pura nel trailer di House of Gucci.

Ridley Scott's #HouseOfGucci is *very* good. While @ladygaga is excellent, @JaredLeto is next level with his portrayal of Paolo Gucci. Story is wild. Would be surprised if some of the performances aren't nominated in award season. pic.twitter.com/0fcit1oitX — Steven Weintraub (@colliderfrosty) November 9, 2021

GUCCI! #HouseOfGucci has a definite GODFATHER vibe, rich w/ family betrayal, transformative performances, lots of backstabbing & it's definitely more serious than it is campy. Lady Gaga is incredible, as is Jared Leto, and the story is WILD! The attention to detail is impeccable pic.twitter.com/BphR07VLP5 — Erik Davis (@ErikDavis) November 9, 2021

#HouseOfGucci is quite the animal. Campy, everything Ridley Scott wanted "The Counselor" to be but wasn't able to. Will be divided by many. Lady Gaga eats every morsel of her role up. Instantly the most quotable/meme-able movie since "Borat." Jared Leto best since his Oscar win. pic.twitter.com/xh8nFrDXmC — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) November 9, 2021