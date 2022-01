House of Gucci, Lady Gaga: 'Una scena tagliata suggeriva la relazione con Salma Hayek'

House of Gucci è sicuramente stato il caso cinematografico di queste vacanze invernali e in una recente intervista due dei volti protagonisti, Lady Gaga e Salma Hayek, hanno scherzato parecchio sul possibile proseguimento della storia raccontata nel film di Ridley Scott. Lady Gaga ha accennato a un'atmosfera più piccante in un possibile sviluppo.

Nel corso di un panel organizzato agli MGM Studios era presente il casti di House of Gucci e qui Lady Gaga ha rivelato che una scena piuttosto hot la vedeva in scena accanto a Salma Hayek ma che questa non è arrivata al montaggio finale. Quando è stato chiesto alla Hayek in che modo ha provato a cercare dei momenti divertenti nelle scene, l'attrice ha risposto che "stavamo cercando di essere molto serie e drammatiche" quando interpretavano Patrizia Reggiani e Giuseppina "Pina" Auriemma.

L'ha definita una "relazione deliziosa" e ha aggiunto che fosse un peccato che i fan non abbiano potuto vedere tutte le scene con loro insieme. Hayek ha descritto le improvvisazioni con Lady Gaga come "due ragazze provenienti da classi differenti che si divertono un mondo in questo mondo di ricchi" e che le piacerebbe vedere la cantante in una commedia prima o poi.

Gaga ha aggiunto che esiste un'intera parte di film che il pubblico non ha visto: "Pina e io sviluppavamo una relazione sessuale. Posso dirlo? Ricordo di essere stata sul set con Salma e le dicevo, 'Sai dopo che Maurizio muore forse... le cose diventano più piccanti", tra le risate del pubblico. "Voi pensate stia scherzando", ha continuato Hayek rivolta verso il pubblico.

In una precedente intervista Jared Leto ha svelato la sua folle idea per un prequel di House of Gucci con protagonisti lui e Al Pacino: "Adorerei realizzare un prequel di House of Gucci, lo intitolerei 'Just the Two of Us'". Sia Gaga che Leto hanno ottenuto la nomination ai SAG Awards.