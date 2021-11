House of Gucci, Lady Gaga svela: 'sul set stavo male per la stanchezza e l'ansia'

Lady Gaga si è calata nella parte di Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott House of Gucci, e in una recente intervista ha spiegato il suo metodo di interpretazione ma anche le sue difficoltà nel portare sullo schermo un personaggio così complesso.

Il film racconta la storia reale di Patrizia, che nel 1995 è stata condannata per aver ordinato l'omicidio di suo marito, l'erede di Gucci, Maurizio Gucci (Adam Driver). Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata all'ultimo trailer di House of Gucci. Intervistata da The Hollywood Reporter, l’attrice-cantante ha affrontato il suo trauma personale subito da bambina, ed ha raccontato anche la sua vita quotidiana sul set.



Gaga ha attinto dalla sua esperienza personale e alla violenza che ha subito a 19 anni per ritrarre il deterioramento della salute mentale di Patrizia nel film. "Ho preso il mio dolore per essere stata attaccata quando ero una ragazzina, per sentirmi abbandonata dalle persone che amo, per sentirmi intrappolata nel fatto che non posso uscire in un mondo che amo. Ho preso quel dolore e l’ho dato a lei.”



Ha descritto una scena in cui fa cadere una candela accesa in cui i suoi ricordi hanno iniziato a confondersi con la vita di Patrizia. "Ricordo che quel giorno ho fatto venire a Salma [Hayek] un attacco di cuore. Stavo cadendo a pezzi". L’attrice si era così immedesimata nel suo personaggio che il regista ha sentito il bisogno di intervenire preoccupato per il suo benessere. "Ridley ha detto: 'Non voglio che tu subisca un trauma", ha ricordato Gaga. "E ho detto, 'L'ho già fatto. Ci sono già passata.'"



Durante i tre mesi e mezzo di produzione del film, Lady Gaga si alzava alle 3 del mattino per prepararsi alla sua metamorfosi fisica e mentale. Ha rivelato che spesso vomitava al risveglio a causa di "ansia, stanchezza, trauma, esaurimento, impegno e amore. Ti svegli, vomiti, vai sul set, vomiti di nuovo. Ho messo tutta la mia vita in Patrizia. Ho lavorato molto” ha concluso.



Se siete curiosi leggete le prime reazioni ad House of Gucci che uscirà in Italia il prossimo 16 dicembre.