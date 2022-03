House of Gucci, Lady Gaga: 'Siamo italiani: duro lavoro, grandi sentimenti... E polpette'

Nonostante sia stato quasi totalmente snobbato agli Oscar, con una sola nomination nella categoria Miglior trucco e acconciatura, House of Gucci continua comunque a raccogliere soddisfazioni: l'ultima, in ordine temporale, è stata la vittoria di Lady Gaga come Miglior attrice protagonista ai New York Film Critics Circle.

Una vittoria che premia dunque l'interpretazione di Patrizia Reggiani, emblema di quelle radici italiane che la diva di A Star is Born, recentemente dettasi interessata alla regia dopo House of Gucci, non manca mai di sottolineare e per le quali è sempre pronta a dichiararsi orgogliosa.

"Grazie ai NYFCC per aver apprezzato la mia interpretazione e per avermi onorata con questo premio come Miglior attrice. Voglio ringraziare anche la mia famiglia italiana, perché è grazie ad essa che ho dato vita all'anima di questo personaggio. Le sue donne mi hanno insegnato ad avere grandi sentimenti in un mondo di uomini, ed è bellissimo. Per me è la base, siamo italiani: duro lavoro, grandi sentimenti e polpette. Anzi, in Italia non mettono le polpette, loro sul ragù hanno la pasta!" sono state le parole di Lady Gaga, che in precedenza ha ringraziato anche il regista Ridley Scott.

Cosa ne pensate? Credete che la performance di Miss Germanotta avrebbe meritato qualche riconoscimento in più? Fatecelo sapere nei commenti! Jared Leto, intanto, ha parlato delle critiche ad House of Gucci.