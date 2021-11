House of Gucci, Lady Gaga rivela:'Ho parlato con l'accento del personaggio per 9 mesi'

Lady Gaga ha raccontato di aver parlato in continuazione con l'accento italiano del suo personaggio in House of Gucci per l'intera durata del progetto. L'attesissimo film diretto da Ridley Scott è basato sul libro pubblicato nel 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden.

Il libro e il film raccontano la storia del capo della casa di moda Gucci, Maurizio Gucci, sua moglie Patrizia Reggiani, e il complotto omicida organizzato da quest'ultima per uccidere il consorte dopo aver scoperto una sua relazione extra coniugale. Per saperne di più sul film ecco il trailer di House of Gucci, diretto da Ridley Scott.



Nel 2019 a Lady Gaga venne offerto il ruolo di Patrizia Reggiani, e in seguito ad Adam Driver il ruolo di Maurizio Gucci. Dopo quasi vent'anni di pianificazione e numerosi cambi di registi e cast, il film uscirà finalmente nelle prossime settimane con grandi aspettative da parte del pubblico.



In una recente intervista con Vogue, Lady Gaga ha raccontato di aver lavorato costantemente sul suo personaggio, utilizzando il suo accento per tutta la durata del progetto:"Sono passati tre anni da quando ho iniziato a lavorarci e sarò pienamente onesta e trasparente: ho vissuto come lei per un anno e mezzo. E ho parlato con il suo accento per nove mesi. Anche fuori dalle riprese. Non mi sono mai fermata. Sono rimasta con lei".



