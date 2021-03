House of Gucci, Lady Gaga ringrazia il suo manager dal set italiano del film di Scott

Mentre proseguono le riprese dell'attesissimo House of Gucci proprio in Italia, film dove Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, proprio la recente vincitrice di un Grammy Awards per il Miglior Duo per Rain on Me ha condiviso via Instagram dal Bel Paese un messaggio di ringraziamento per il suo manager, ormai parte della sua famiglia.

Si legge nel post via social: "Grazie per i fiori ricevuti da @wanaynay, grazie Bobby non solo per essere il mio manager ma anche per essere ormai la mia famiglia. Mi hai inviato dei fiori nella mia stanza il giorno dopo la nostra dodicesima vittoria di un Grammy, direttamente sul set di House of Gucci di Ridley Scott. Sono eternamente grata per il tuo amore, il tuo talento, la tua determinazione e amicizia".



Basandosi sul libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci", il film scritto da Roberto Bentivegna si concentrerà sulle vicende relativo all'assassinio del Presidente della Casa di Moda Gucci orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani nel 1995, dopo che il marito l'aveva lasciata per una donna più giovane. Arrestata e condannata al carcere, Reggiani ha scontato una pena di 18 anni, venendo anche soprannominata la Vedova Nera.

Lo stellare cast del lungometraggio include poi anche Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Robert De Niro, Jared Leto (Paolo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi) Jack Huston e Reeve Carney.

House of Gucci dovrebbe fare il suo debutto nelle sale il 24 novembre 2021.