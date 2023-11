House of Gucci, Lady Gaga loda Ridley Scott: 'Mai avuta esperienza migliore sul set'

House of Gucci è, senza alcun dubbio, una delle pellicole che più controverse arrivate al cinema negli ultimi anni. Il film, è il secondo che vede Lady Gaga nei panni della protagonista a poco dall'inizio della sua carriera parallela nel mondo del cinema hollywoodiano.

Essere una esordiente in questa industria non è mai semplice, neanche per una come Lady Gaga. Sicuramente la sua enorme fama globale ha aiutato però, questo, non l'ha messa in alcun modo a riparo dal modo in cui diversi registi lavorano sul set. Nonostante Lady Gaga si sia definita anche interessata alla regia, sembra che la sua principale intenzione sia studiare ed arricchire il suo bagaglio prima di lanciarsi in questa nuova e possibile avventura. L'attrice e cantante ha raccontato come la sua esperienza sul set di House of Gucci abbia avuto su di lei un impatto più che positivo.

Questo è avvenuto soprattutto grazie a Ridley Scott che, secondo Gaga, è il miglior regista con cui ha avuto modo di lavorare ed interfacciarsi. "Non ho mai avuto un'esperienza migliore con un regista; Ama gli artisti, e alcuni registi no. Amano se stessi" ha raccontato Lady Gaga. Insomma, ad essere lodato è stato l'enorme sentimento di altruismo che pare sia uno dei tratti fondamentali di Ridley Scott come regista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di House of Gucci. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!