House of Gucci, da Lady Gaga a Jared Leto: ecco i nuovi poster del film di Ridley Scott!

Il tempo che ci separa dall'uscita di House of Gucci è ormai agli sgoccioli: il film di Ridley Scott esordirà nelle nostre sale il prossimo 16 dicembre, ma fino ad allora non mancheranno le occasioni per ricevere ulteriori anticipazioni su ciò che vedremo nel film sulla leggendaria famiglia che ha fatto la storia della moda.

Già nelle scorse settimane un nuovo poster di House of Gucci ci aveva mostrato tutti i suoi protagonisti in una splendida foto corale: ora è però il momento di dare un'occhiata uno per uno ai personaggi che incontreremo nella nuova opera del regista di Blade Runner, occasione che ci viene offerta dai nuovi poster pubblicati proprio in queste ore tramite social.

Niente foto di gruppo, dunque: stavolta ognuno reclama il proprio spazio, dalla Patrizia Reggiani di Lady Gaga (già vista scatenatissima nell'ultimo trailer di House of Gucci) al Maurizio Gucci di Adam Driver, passando per Aldo Gucci (Al Pacino), Rodolfo Gucci (Jeremy Irons) e ovviamente il Paolo Gucci di Jared Leto, forse il personaggio più chiacchierato in questi mesi che precedono l'uscita del film in sala.

Immagini, quelle appena pubblicate, che ci permettono ancora una volta di ammirare l'incredibile lavoro svolto sull'aspetto degli attori protagonisti, con un occhio particolare ad un Jared Leto letteralmente irriconoscibile. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! L'appuntamento è al cinema per il prossimo dicembre.