House of Gucci, Lady Gaga interessata alla regia: 'Ma prima devo studiare'

Il passaggio dal palco al grande schermo è un salto nel vuoto di quelli rischiosi, ma Lady Gaga sembra aver retto alla grande: tra A Star is Born e House of Gucci, la star di Born This Way immediatamente convinto critica e fan, al punto da far già parlare di sé in ottica di un possibile futuro anche dietro la macchina da presa.

Dopo aver parlato di una scena tagliata di House of Gucci in cui s'intuiva la relazione tra Patrizia Reggiani e Giuseppina Auriemma, Lady Gaga ha dunque parlato della possibilità di cimentarsi anche nella regia, non escludendo la cosa ma precisando di voler prima studiare quanto necessario.

"M'interessa, ma è qualcosa per cui voglio studiare e fare pratica per poter diventare più agile e cogliere certe sfumature. Non direi mai che potrei essere brava in qualcosa per cui prima non abbia studiato il giusto. [...] Per raccontare una storia credo sia necessario disporre di un'autenticità e di una conoscenza della regia per cui voglio studiare un sacco, nello stesso modo in cui ho studiato per diventare attrice" sono state le parole di Miss Germanotta.

Cosa ne pensate? Credete che Lady Gaga abbia le carte in regola per compiere quest'ulteriore passaggio?