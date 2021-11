House Of Gucci, Lady Gaga ha visto il film: ecco il suo commento in un video

Lady Gaga non ha potuto fare a meno di usare imprecazioni mentre parlava di quanto fosse bello il film biografico House of Gucci in cui interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani. Diretto da Ridley Scott, il film segue la famiglia dietro il famoso marchio di moda italiano.

Gaga è affiancata da un cast stellare di attori pluripremiati tra cui Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons e Al Pacino. House of Gucci uscirà negli Stati Uniti il 24 novembre. Il trailer di House of Gucci promette di approfondire gli scandali che hanno travolto la famiglia e ci permette di dare un’occhiata alla trasformazione di Gaga.

Durante uno dei suoi recenti spettacoli di jazz e pianoforte all'MGM Grand di Las Vegas, Gaga si è presa un momento per dire al suo pubblico che ha visto House of Gucci. Mentre scendeva le scale sul palco, Lady Gaga ha elogiato il film come solo lei poteva fare. Grazie a un fan che ha postato su Twitter il video di quel momento, che trovate in calce alla notizia, possiamo sentire il commento della cantante “È davvero fottutamente bello” ha detto, mentre il pubblico esplodeva in un applauso.

Il film tuttavia ha ricevuto commenti negativi dai membri della famiglia Gucci. In particolare, Reggiani ha espresso il suo fastidio per il fatto che Gaga non l'abbia incontrata prima delle riprese del film biografico. Inoltre, la cugina di Maurizio Gucci, Patricia, ha commentato che il clan era "veramente deluso" dalle imprecisioni del film. Ha minacciato che la famiglia Gucci intraprenderà un'azione legale una volta visto il film. Nonostante ciò, è uno dei film più attesi del momento e non scordatevi di dare un'occhiata ai poster di House of Gucci dedicati ai protagonisti.