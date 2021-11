House of Gucci: Lady Gaga è "dinamite pura" nel nuovo trailer italiano

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer italiano di House of Gucci, in cui la protagonista assoluta è una scatenata Lady Gaga nel ruolo della famigerata Patrizia Reggiani, condannata per l'omicidio del rampollo di casa Gucci, Maurizio. La pellicola è la seconda di Ridley Scott ad approdare nelle sale quest'anno dopo The Last Duel.

Nel filmato vediamo Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani descrivere prima il tenore di vita della sua nuova famiglia acquisita, i Gucci, grazie al matrimonio con Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver) e quindi il suo cercare di impedire un disfacimento in corso che potrebbe minacciare il suo nuovo stile di vita acquisito e la sua brama di soldi, fama e potere.

Impostato sulla classica canzone di Blondie "Heart of Glass", l'ultimo trailer offre anche sottili accenni al dramma che verrà. La storia del film infatti si dipana attorno al coinvolgimento di Patrizia Reggiani nella morte dell'ex marito: quando Maurizio la lascia per una donna più giovane, lei ingaggerà un sicario per ucciderlo. Il film includerà anche le conseguenze della morte dell'uomo d'affari italiano, basate su eventi reali avvenuti nel 1995. Diretto da Ridley Scott, House of Gucci include nel cast anche da Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek. Il film è stato scritto da Roberto Bentivegna ed è basato sul romanzo di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Lady Gaga è apparsa nuda su Vogue e nell'intervista ha voluto dedicare House of Gucci "alle donne che nel corso della storia hanno imparato a sopravvivere, e alle conseguenze più spiacevoli della sofferenza. Spero che le donne guardino il film, e che riflettano sul fatto che le persone ferite poi a loro volta feriscono gli altri. E questo è pericoloso. Cosa può succedere a una persona quando viene portata al limite?".

La nuova pellicola di Scott uscirà in Italia il 16 dicembre 2021, nel frattempo vi lasciamo agli ultimi poster di House of Gucci.