House of Gucci, Lady Gaga improvvisò la battuta cult del film

House of Gucci ha fatto parlare di se fin da subito. Già dal trailer molti lo definirono 'iconico' per il modo in cui riproduceva la moda dell'epoca e le atmosfere. Una delle frasi più indimenticabili del film è stata pronunciata da Lady Gaga e fu anticipata molto prima del film.

Il trailer di House of Gucci chiarì fin da subito che il pubblico si sarebbe trovato davanti a qualcosa di totalmente sopra le righe, confermato dalle interpretazioni portate avanti dagli attori protagonisti nel corso della pellicola. Nonostante Ridley Scott non sia un regista particolarmente favorevole all'improvvisazione, con l'età sembra essersi ammorbidito preferendo lasciar fare ai suoi interpreti e risolvere il tutto in un paio di ciak ben piazzati.

A volte, però, le improvvisazioni portato a risultati eccellenti o, almeno, capaci di rendere iconico il film anche attraverso una sola battuta. Già nel trailer, infatti, era balzata all'orecchio del pubblico una particolare battuta. Durante una conversazione Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga, pronuncia un solenne "nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci" che, da molti, è stata definita come la frase cult dell'interno film che testimonia la natura quasi "religiosa" che legava i membri della famiglia Gucci. In realtà, pare che Lady Gaga abbia improvvisato sul momento la battuta che fu immediatamente apprezzata da Scott e inserita nel montaggio finale.

