House of Gucci, Lady Gaga e Al Pacino sul set a Roma: le immagini

Qualche giorno fa abbiamo visto il cast di House of Gucci sul lago di Como, e ora le riprese del film diretto da Ridley Scott si sono spostate a Roma. Una foto pubblicata da repubblica.it mostra Lady Gaga e Al Pacino sul set, in pieno centro, circondati da inservienti con tanto di mascherina anti-Covid.

Per le riprese di House of Gucci via Condotti, la strada romana dello shopping più esclusivo, è stata chiusa al traffico e ha assunto un'aria che sembra riportarla agli anni '70, con il look delle comparse caratterizzato da pantaloni a zampa di elefante, basettoni e pettinature retrò. Nell'immagine che vediamo in calce alla notizia, Lady Gaga indossa un abito rosso e una pelliccia marrone, ed è affiancata da Al Pacino, che nel film interpreta Aldo Gucci, zio di Maurizio.

Le scene romane di House of Gucci si svolgono nei dintorni di Piazza di Spagna, non lontano dalla vera boutique di Gucci. Il film racconta uno dei casi di cronaca nera più seguiti degli anni '90, l'omicidio di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver), per il quale fu condannata in qualità di mandante l'ex moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Fanno parte dello stellare cast, tra gli altri, anche Jeremy Irons e Jared Leto nel ruolo di Paolo Gucci. L'uscita del film di Ridley Scott è prevista per il prossimo 24 novembre.

Anche pochi mesi fa Piazza di Spagna era stata chiusa e isolata a causa di un film: si trattava in quel caso di alcune riprese di Mission: Impossible 7 con Tom Cruise.