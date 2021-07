House of Gucci, Lady Gaga e Adam Driver nel trailer del film di Ridley Scott

Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto sono le star del primo trailer di House of Gucci, pubblicato nelle ultime ore da MGM. Il trailer è stato anticipato dai character poster che presentano i personaggi del film diretto da Ridley Scott. I fan sono rimasti sorpresi soprattutto dal look di Jared Leto, che rende irriconoscibile il premio Oscar.

House of Gucci è basato sulla storia di Patrizia Reggiani (Gaga), che complottò per uccidere suo marito Maurizio Gucci (Driver). L'omicidio Gucci fu uno dei casi di cronaca nera più seguiti dall'opinione pubblica italiana nel corso negli anni '90.



Il cast comprende anche Salma Hayek nel ruolo di Pina Auriemma, Al Pacino e Jeremy Irons. MGM descrive così il film nella sinossi ufficiale:"Un'eredità per cui vale la pena uccidere. Benvenuti nella #HouseofGucci. House of Gucci si ispira alla scioccante storia vera dell'impero di famiglia dietro la casa di moda italiana Gucci. Attraverso tre decenni di amore, tradimento, decadenza, vendetta e infine omicidio, vediamo ciò che significa un nome, quanto vale e fino a che punto una famiglia si spingerà per il controllo".

Il film di Ridley Scott si basa sul libro di Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

Il film è stato girato in parecchie location italiane come Roma, Firenze, Milano, il lago di Como e la Valle d'Aosta, oltre alla Svizzera, con le riprese effettuate a St. Moritz.



Scoprite tutti i character poster di House of Gucci.