House of Gucci, Jared Leto irriconoscibile: anche Al Pacino si è spaventato sul set!

Sin dalle prime immagini di House of Gucci è stato chiaro che il trucco di Jared Leto sarebbe stata una delle principali attrazioni del film di Ridley Scott: il Paolo Gucci interpretato dalla star di Mr. Nobody è impressionante al punto da rendere davvero difficile il credere di trovarci davanti all'attore di Joker.

Protagonista di uno dei nuovi poster ufficiali di House of Gucci, Jared Leto ha dunque ricordato le sue prime apparizioni sul set con indosso il trucco del suo personaggio: una trasformazione che ha colto di sprovvista persino i suoi stessi colleghi, almeno a giudicare dalla reazione di Al Pacino.

"Al Pacino interpreta mio padre. Sapete, è divertente perché mi presentai lì per il mio primo giorno di lavoro nel personaggio e gli dissi: 'Papà'. Lui cominciò a guardarsi intorno e si allontanò lentamente da me. E io ero tipo: 'Oh, forse è un po' di cattivo umore, non lo so'. Quindi ci provai di nuovo: 'Papà? Sono io, Paolo'. Lui si allontanò di nuovo, tipo: 'Chi è questo tizio strano?' Dopodiché qualcuno gli sussurrò all'orecchio: 'Al, è Jared'. Lui si girò e mi disse: 'Ah, mio figlio!'" è stato il racconto di Leto.

Stando a quanto vediamo, comunque, non possiamo certo dare tutti i torti alla star di Scarface! Trasformazioni a parte, comunque, Adam Driver ha parlato della scena di sesso con Lady Gaga completamente improvvisata.