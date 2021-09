House of Gucci, su Instagram il poster con tutti i protagonisti: 'Unitevi alla famiglia'

Manca ormai relativamente poco all'uscita di House of Gucci, il film di Ridley Scott che si propone di portare per la prima volta sul grande schermo la travagliata storia di una delle famiglie più importanti del mondo della moda: l'esordio in sala, come sempre accade, è stato dunque anticipato in queste ore da un nuovo poster ufficiale.

Mentre nei mesi scorsi abbiamo visto Lady Gaga e Adam Driver nel primo trailer di House of Gucci, infatti, in queste ore proprio i protagonisti del film del regista di Blade Runner, tra cui anche Jared Leto, stanno condividendo sui propri profili social il poster che ritrae insieme i principali personaggi che incontreremo nel film.

Nel nuovo poster vediamo quindi non solo i già citati Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto (rispettivamente Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci e Paolo Gucci), ma anche due mostri sacri come Al Pacino (Aldo Gucci) e Jeremy Irons (Rodolfo Gucci). "Questo Giorno del Ringraziamento unitevi alla famiglia" è l'invito di Miss Germanotta nel suo post: siamo sicuri che in tanti non vorranno assolutamente mancare a un evento del genere!

Il film di Ridley Scott esordirà nelle nostre sale il prossimo 24 novembre: fino ad allora, cerchiamo di ripassare insieme la storia della famiglia Gucci.