House of Gucci: il gustoso riferimento a Knives Out che forse vi è sfuggito!

Continuano le riprese in Italia per House of Gucci, il film sull'omicidio del noto imprenditore diretto da Ridley Scott e con protagonista la coppia decisamente inedita formata da Adam Driver e Lady Gaga. Le prime foto hanno già acceso l'attesa degli spettatori, ma c'è un gustoso particolare che forse è sfuggito anche ai più attenti.

Ad accorgersene è stato invece l'account social ufficiale di Knives Out - Cena con delitto, il giallo diretto da Rian Johnson, che ha appunto fatto notare il look dei due personaggi principali. Specialmente, ci si sofferma sull'abbigliamento di Driver che nella prima immagine ufficiale nei panni di Gucci sfoggia un corposo maglione bianco, molto simile a quello indossato dal personaggio di Chris Evans nella pellicola di Johnson.

L'account Twitter infatti ha riprese la notizia della prima immagine tratta dal film House of Gucci, commentando ironicamente: "Naah, questa è presa da Knives Out 2", facendo appunto riferimento all'abbigliamento dei due personaggi e in particolare al maglione di Driver.



La pellicola è basata su fatti realmente accaduti e riguardanti l'omicidio Gucci: nel 1995 il presidente della celebre casa di moda, Maurizio Gucci, venne assassinato con quattro colpi di pistola. Le indagini portarono alla condanna della moglie dell'imprenditore, Patrizia Reggiani, poiché fu scoperto che era lei la mandante dell'assassino materiale dell'omicidio. Per questo la donna venne condannata a 18 anni di carcere. La donna è qui interpretata da Lady Gaga.



Le vicende principali della pellicola sono tratte dal libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci e il film è scritto da Roberto Bentivegna. La data d'uscita attualmente è fissata per il 24 novembre 2021. Nel cast anche Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.