House of Gucci, guardate il quasi nudo di Lady Gaga sul set del Lago di Como!

Con le riprese di House of Gucci che si sono spostate sul Lago di Como, l'atteso film di Ridley Scott torna a mostrarsi tramite una nuova serie di scatti rubati dal set che mostrano i personaggi di Lady Gaga e Adam Driver impegnati in una gita romantica in barca.

I due attori vestiranno rispettivamente i panni di Aldo Gucci, nipote del fondatore della casa di moda Guccio Gucci, e la moglie Patrizia Reggiani, accusata e incriminata come mandante dell'omicidio del marito, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della società nel 1995. Potete dare un'occhiata alle foto in calce alla notizia.

Basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed scritto da Sara Gay Gorden, il film è stato scritto da Roberto Bentivegna e vede alla regia l'instancabile Ridley Scott, il quale ha da poco terminato le riprese di The Last Duel e ha già in programma di dirigere Joaquin Phoenix in un film su Napoleone.

Il resto del cast include Jeremy Irons nel ruolo di Rodolfo Gucci, Al Pacino nei panni di Aldo Gucci, Jared Leto in quelli di Paolo Gucci, Camille Cottin nei panni di Paola Franchi, Jack Huston, Reeve Carney e Robert De Niro, per una data di uscita che non è ancora stata rivelata.