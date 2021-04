House of Gucci: le foto 'Italiane' di Jared Leto fanno impazzire i fan

Impegnato sul set di House of Gucci di Ridley Scott, nei momenti di pausa dalle riprese Jared Leto mostra apertamente di starsi godendo il suo soggiorno in Italia in quanto l'attore continua a postare sui propri profili social le foto che giornalmente scatta nei luoghi che visita o dei piatti che mangia. I fan italiani lo seguono con attenzione.

L'attore si trova infatti in Italia per le riprese del film di Ridley Scott dedicato all'omicidio Gucci per cui fu poi incriminata l'ex-moglie Patrizia Reggiani, i due personaggi sono rispettivamente interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Leto interpreterà invece Paolo Gucci, mentre nel cast di House of Gucci è entrata Salma Hayek, un po' a sorpresa.

Nelle pause delle riprese - che in Italia hanno interessato Roma, la Valle D'Aosta, Firenze, il lago di Como e Milano - Jared Leto se n'è andato in giro ad ammirare la bellezza del nostro paese e ad assaporare le sue meraviglie culinarie, compresi un piatto di spaghetti e una pizza con i bordi lasciati nel cartone, il tutto sapientemente catturato dalla sua fotocamera. L'attore ha poi postato gli scatti sui suoi account social e i fan italiani sono letteralmente impazziti e seguono gli spostamenti dell'attore con attenzione per magari avere l'occasione di incontrarlo per la strada e strappargli un selfie.

Ricordiamo che, oltre a Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto, il cast di House of Gucci include anche Jeremy Irons e Al Pacino. Il film è basato sul libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" di Sara Gay Forden mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Roberto Bentivegna. Si tratta del secondo film dei tre importanti nuovi lavori del regista Ridley Scott e racconterà la vera storia dell'omicidio di Maurizio Gucci orchestrato da Patrizia Reggiani.

La data d'uscita di House of Gucci è fissata per il 24 novembre 2021.