House of Gucci, la follia di Lady Gaga: per quanti mesi restò nel suo personaggio?

Certe interpretazioni sono indubbiamente più impegnative rispetto ad altre: riuscire a calarsi nei panni di alcuni personaggi, che siano essi reali o frutto di fantasia, richiede mesi se non anni di studio. Ne sa qualcosa Lady Gaga, che per il suo ruolo in House of Gucci ha dovuto impegnarsi molto per riuscire a diventare Patrizia Reggiani.

Gaga ha spiegato che per riuscire ad entrare nella persona, più che nel personaggio di Patrizia Reggiani, ha tenuto conto dei consigli del suo amico di lunga data, Tony Bennett: “Guarda gli italiani rappresentati nei film di criminalità, cerca di fare di Patrizia una persona reale, non una caricatura”. Per raggiungere questo obiettivo, l’attrice ha studiato anche la cadenza vocale e il modo di fare di Reggiani: “Ho capito che il modo migliore per onorare Maurizio e gli italiani era che la mia performance fosse autentica, dal punto di vista di una donna, non una donna italo - americana, ma una donna italiana”.

Per riuscire nell’impresa, quindi, la star è diventata Patrizia Reggiani per 18 mesi, parlando con il suo accento e le sue movenze, cercando di capire il modo in cui pensava e camminava per 9 mesi. Così facendo, Lady Gaga ha improvvisato una battuta cult di House of Gucci: “Padre, figlio e casa Gucci”, diventata virale fin dall’uscita del primo trailer.

House of Gucci è ispirata alla folle storia del delitto Gucci, avvenuto nel 1995 a Milano: il film ricostruisce l’incontro tra Patrizia Reggeni e Maurizio Gucci, l’erede della maison di moda. Quando lui impone il divorzio, la donna inizia a pianificare il suo omicidio. Se vi siete persi questa storia avvincente sulla famiglia che ha costruito un impero, qui trovate la nostra recensione House of Gucci.

