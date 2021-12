House of Gucci al cinema in Italia, Lady Gaga: Farò film di supereroi ma ad una condizione

House of Gucci arriva in Italia tra le polemiche scaturite tra Ridley Scott e la famiglia Gucci, ma in una nuova intervista promozionale Lady Gaga ha spostato l'attenzione della stampa su tutt'altro argomento quando ha parlato di un futuro nel mondo dei cinecomics.

Parlando con Variety, che le ha chiesto di una eventuale partecipazione futura in un progetto DC Films o Marvel Studios, la star di House of Gucci e A Star is Born ha dichiarato: "Potrei, perché no? È davvero difficile per me essere troppo tranchant su qualcosa e dire a prescindere che non la farò. Posso dire però che quando scelgo un progetto non è mai per soldi: per scegliere qualcosa deve interessarmi l'argomento, e per interessarmi quell'argomento deve avere qualcosa di significativo da dire".

Cosa ne pensate? Vorreste vedere Lady Gaga in un film Marvel o DC in futuro, e in quale ruolo? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che House of Gucci è il nuovo film di Ridley Scott e racconta la storia dell'omicidio di Maurizio Gucci commissionato dalla sua ex moglie Patrizia Reggiani. Progetto di lunga data per il regista di Blade Runner e The Last Duel, nato addirittura nei primi anni del 2000 con Leonardo Di Caprio e Angelina Jolie come protagonisti, il progetto sfoggia un approccio deliberatamente e sfacciatamente camp per raccontare una storia grottesca, interpretata da un cast di all star che include anche Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.

Per una breve anteprima, recuperate il trailer ufficiale di House of Gucci.