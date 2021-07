House of Gucci, ecco i character poster del nuovo film di Ridley Scott: stasera il trailer

In attesa del primo trailer ufficiale che approderà online questa sera, 29 luglio 2021, ecco che sono stati rivelati i character poster ufficiali dei principali protagonisti dell'intrigante House of Gucci di Ridley Scott, secondo film dell'autore in uscita nel 2021 insieme a The Last Duel, titolo con cui condivide Adam Driver.

Potete trovare i character poster dei personaggi di Lady Gaga, Jared Leto, Driver, Al Pacino e Robert De Niro in calce, nella gallery dedicata. C'è anche un banner che li racchiude tutto insieme.



Basandosi sul libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci", il film scritto da Roberto Bentivegna si concentrerà sulle vicende relativo all'assassinio del Presidente della Casa di Moda Gucci orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani nel 1995, dopo che il marito l'aveva lasciata per una donna più giovane. Arrestata e condannata al carcere, Reggiani ha scontato una pena di 18 anni, venendo anche soprannominata la Vedova Nera.

Lo stellare cast del lungometraggio include poi anche Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Robert De Niro, Jared Leto (Paolo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi) Jack Huston e Reeve Carney.

House of Gucci dovrebbe fare il suo debutto nelle sale il 24 novembre 2021.Al momento non è stato annunciato in anteprima a nessun festival, forse per il suo accordo di passaggio su Paramount+ una volta uscita nelle sale.