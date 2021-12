House of Gucci, il celebre maglione di Adam Driver diventa sponsor di ... Lidl?!

Mancano poco più di dieci giorni all'uscita nelle sale di House of Gucci, ultimo film di Ridely Scott incentrato sulla nota casata di moda e sull'omicidio, su mandato della moglie, di Maurizio Gucci. Oggi, la catena di ipermercati Lidl ne ha realizzato un maglione in edizione limitata. E qualcuno già spera di rivenderlo a prezzo maggiorato.

Adattamento cinematografico del libro House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine scritto da Sara Gay Forden, il nuovo film di Ridley Scott è ispirato agli eventi che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani a diventare la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, nonché presidente della casa di moda Gucci. Oltre a Maurizio e la Reggiani, interpretati rispettivamente da Adam Driver e da una Lady Gaga al suo massimo in House of Gucci, il film ripercorre le molte figure che composero la Famiglia Gucci, potendo contare su un cast davvero eccezionale.

Troveremo infatti nomi del calibro di Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons e Al Pacino, definito da Ridley Scott uno dei migliori attori in House of Gucci, per non dire al mondo. Si tratta della seconda uscita del regista in pochi mesi, dopo la recentissima distribuzione nelle sale di The Last Duel – sempre con protagonista Adam Driver. Il film è un adattamento dal romanzo storico omonimo del 2004 scritto da Eric Jager e narra le vicende dell'ultimo Duello di Dio, avvenuto in Francia nel 1386.

Ma ora sono tante le aspettative su questo secondo film, a lungo pubblicizzato e che ora trova un impensabile sponsor in Lidl, la nota catena di ipermercati. A mezzo social infatti, con un post facebook dal suo account irlandese che potete trovare in calce all’articolo, ha pubblicato un fotomontaggio che vede Adam Driver, in un frame a lungo girato, indossare un maglione natalizio in edizione limitata. Al costo di soli 11,99€, sarà possibile acquistarlo in tutti i negozi della catena dal 6 dicembre, cioè da domani.

Non è chiaro se l'annuncio valga anche per tutti gli altri paesi con valuta in euro. Se però dovesse succedere, vi ricordiamo il famoso precedente delle scarpe Lidl in edizione limitata, che per motivi non del tutto chiari divennero una merce da collezione, rivenduta a centinaia di euro. Se avete dodici euro da parte, potreste tentare il rischio. Per tornare seri invece: andrete a vedere il film? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!