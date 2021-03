House of Gucci, il cast si è spostato sul lago di Como: ecco le foto

La produzione dovrebbe fermarsi sul lago di Como per una settimana di riprese, spostandosi in vari punti del noto territorio lacustre, sia sulla sponda comasca e sia sul versante lecchese. Nei prossimi giorni si svolgeranno alcuni ciak a Mezzegra , e molte delle sequenze più suggestive del film dovrebbero proprio essere ambientate in questo contesto. Ieri vi abbiamo mostrato la foto di un irriconoscibile Jared Leto sul set di Gucci e ora vi mostriamo le immagini di ieri, con Adam Driver, Lady Gaga e Al Pacino immortalati durante alcuni attimi di pausa dal lavoro. Settimana scorsa il set di House of Gucci era a Milano mentre online veniva pubblicata anche la foto di Adam Driver e Lady Gaga in abiti di scena durante le riprese in Val d'Aosta (l'ambientazione sarà in realtà Sankt Moritz, in Svizzera).

La giornata di ieri ha visto come cornice delle riprese Villa Balbianello , elegante e storico edificio sito a Lenno, sul versante comasco del Lario. In questi giorni le star del film di Scott sono ospitate nella splendida Villa D'Este a Cernobbio, mentre la troupe alloggia al Grand Hotel Cadenabbia.

Prosegue il tour italiano della produzione di House of Gucci , il nuovo film diretto da Ridley Scott che racconterà uno dei più noti casi di cronaca nera dell'Italia degli anni '90, l'omicidio di Maurizio Gucci su mandato dell'ex moglie Patrizia Reggiani. Dopo i ciak a Roma, in Val d'Aosta e poi a Milano, la troupe si è spostata sul lago di Como.

