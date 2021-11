House of Gucci, Adam Driver sul perché ama lavorare con Ridley Scott: "è come fare teatro"

Adam Driver sarà protagonista di House of Gucci del regista Ridley Scott ispirato al libro del 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. House of Gucci racconta gli eventi che portano Patrizia Reggiani ad assumere un sicario ed uccidere, l'allora ex marito, Maurizio Gucci.

A completare il cast stellare ci sono Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin e Salma Hayek. La sceneggiatura è stata scritta da Becky Johnston e Roberto Bentivegna. In una recente intervista con Collider, potete vedere il video qui sopra, Adam Driver ha spiegato i motivi per cui ama lavorare con Scott. L'attore è protagonista anche di The Last Duel dove ha recitato a fianco di Matt Damon.

Driver ha una lunga e vasta filmografia ma se non avete mai visto un suo film lui stesso non saprebbe consigliarvi da dove iniziare: “Sono orgoglioso dei miei lavori per ragioni diverse e non saprei proprio cosa consigliarvi, è una domanda difficile!”

Driver ama lavorare con Ridley Scott perché è un regista rapido che lavora con più telecamere e poche riprese: “Per me è una sfida perché sono abituato a ripetere le cose più volte per cercare di rendere le cose sempre più perfette ma lui ti dà un sacco di fiducia e i suoi set sono molto simili ai teatri e ci sono molte telecamere. Lui fornisce al cast libertà e fiducia ed è incredibilmente preparato. Ci sono mille ragioni per cui adoro lavorare con lui, il suo processo creativo è diverso dal mio e dopo aver lavorato con lui vai su altri set e ti sembra di sprecare molto tempo rigirando le scene”.



Co-protagonista della pellicola è Lady Gaga che ha interpretato Patrizia Reggiani, di lei Driver ha detto: “È stato come lavorare con un’attrice. Una grande attrice preparata che rende le cose più facili per te. Ha una grande presenza scenica e consapevolezza del suo corpo. Riesce a trasmetterti tanto ed è fantastica e credo che si percepisca nel film.”

Un’altra grande stella del cast è senza dubbio Jared Leto, irriconoscibile nei poster di House of Gucci: “Ero tipo ‘chiamate la sicurezza’ perché non sapevo chi fosse quel ragazzo e come avesse fatto ad entrare sul set. Non lo avevo riconosciuto e non l’ho visto in faccia fino a che non abbiamo iniziato il tour stampa per il film recentemente" ha detto Driver scherzando.



Date un'occhiata al trailer di House of Gucci, la pellicola uscirà al cinema il 16 dicembre 2021.