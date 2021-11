House of Gucci: Adam Driver parla della scena di sesso con Lady Gaga: 'Improvvisata'

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Adam Driver ha parlato di alcune curiosità riguardanti il suo ultimo film in uscita, nonché seconda collaborazione consecutiva con il regista Ridley Scott, ovvero House of Gucci. Nel film fa coppia con Lady Gaga e l'attore ha parlato di una scena di sesso presente nel film

Commentato quella specifica scena insieme a Lady Gaga, Driver ha dichiarato: "L’abbiamo girata come avremmo fatto con qualsiasi altra scena, poi l’abbiamo rifatta due o tre volte, e questo è tutto! Lo sentivamo, eravamo molto in sintonia, ma poi a quel punto delle riprese, giravamo da oltre un mese, quindi ci sentivamo molto a nostro agio nel fare quello di cui c'era bisogno".

In un'altra recente intervista, invece, Lady Gaga ha parlato dei problemi di ansia sul set di House of Gucci: "Ricordo che quel giorno ho fatto venire a Salma [Hayek] un attacco di cuore. Stavo cadendo a pezzi". L’attrice si era così immedesimata nel suo personaggio che il regista ha sentito il bisogno di intervenire preoccupato per il suo benessere. "Ridley ha detto: 'Non voglio che tu subisca un trauma", ha ricordato Gaga. "E ho detto, 'L'ho già fatto. Ci sono già passata'".

Il cast di House of Gucci è più che stellare: oltre ai grandi nomi già menzionati, nel film appariranno anche Al Pacino, Jeremy Irons e Salma Hayek, insieme a Jack Huston, Reeve Carney e Camille Cottin. Il film, atteso nelle sale italiane il 16 dicembre, ha già ricevuto le sue prime reazioni positive e c'è addirittura chi paragona House of Gucci al Padrino!

In attesa della nostra recensione del film, vi rimandiamo alla recensione di The Last Duel, l'altro film del 2021 di Ridley Scott sempre con Adam Driver nel cast principale.