House of Gucci, Adam Driver su Lady Gaga: "Ha fatto tutto ciò che i grandi attori fanno"

House of Gucci, film ispirato al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden, arriverà in sala dal 16 Dicembre. Intanto i protagonisti hanno parlato a IMDb, a cui Adam Driver ha raccontato perché ama lavorare con Ridley Scott. Driver ha anche parlato della co-star, Lady Gaga.

In primis ha raccontato, insieme a Leto, dell'incredibile opportunità di portare sullo schermo una storia vera, personaggi realmente esistiti. "E' una cosa bellissima, come la vita stessa, che è assurda e reale allo stesso tempo", ha dichiarato Jared Leto, che nel film interpreta Paolo Gucci. Per lui lo humor di questo personaggio è stata una grande possibilità per approcciare il set in modo creativo, che lo ha portato a divertirsi molto. Driver ha invece trovato interessante la grande teatralità di questa pellicola e di questi personaggi, che secondo lui è lo specchio di quella della vita reale, in cui le persone sanno effettivamente essere molto teatrali a modo loro.

Hanno poi parlato della loro co-star, Lady Gaga, che è al suo secondo leading role dopo A Star is Born. "E' stato facile [lavorare con lei], questo è il modo migliore in cui potrei descriverlo. E' un'attrice, è una grande attrice. Ha fatto tutte le cose che i grandi attori fanno. Era incredibilmente preparata, conosceva le sue battute, era sempre nei tempi giusti, ha avuto grande istinto su alcuni elementi dello script, ed è disposta a buttare via tutto e scoprire tutto ciò che possiamo riuscire a ottenere in quel giorno [di riprese]. Non credo che questa sia una cosa che puoi insegnare, fa semplicemente parte di lei" ha dichiarato Driver.

Jeremy Irons, invece, l'ha raccontata come un'attrice "onesta e diretta", uno dei migliori complimenti che un interprete può ricevere.

Come sappiamo è stato un set difficile per Lady Gaga, ma a quanto pare la cantante e attrice è riuscita a fare un ottimo lavoro. Noi potremo scoprirlo solo il 16 Dicembre, quando il film arriverà in sala!