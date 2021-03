House of Gucci, Adam Driver e Lady Gaga nella prima foto dal film di Ridley Scott

Direttamente dagli account social ufficiali di Lady Gaga ci arriva la prima foto dal set di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott con protagonisti proprio la cantante e l'attore Adam Driver.

Adam Driver e Lady Gaga sono Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani nella prima foto di House of Gucci, la pellicola di Ridley Scott le cui riprese sono attualmente in corso qui nel nostro paese.

Le due star interpreti di Mr. e Mrs. Gucci sfoggiano un abbigliamento invernale davanti a un paesaggio innevato, lui in bianco e panna, lei in nero e oro.

Basandosi sul libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci", il film scritto da Roberto Bentivegna si concentrerà sulle vicende relativo all'assassinio del Presidente della Casa di Moda Gucci orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani nel 1995, dopo che il marito l'aveva lasciata per una donna più giovane. Arrestata e condannata al carcere, Reggiani ha scontato una pena di 18 anni, venendo anche soprannominata la Vedova Nera.

Lo stellare cast del lungometraggio include poi anche Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Robert De Niro, Jared Leto (Paolo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi) Jack Huston e Reeve Carney.

House of Gucci dovrebbe fare il suo debutto nelle sale il 24 novembre 2021.