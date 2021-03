Hourman, Warner Bros. e DC Films al lavoro su un film dedicato al personaggio

Warner Bros. e DC continueranno ad attingere dall'ampio catalogo dei personaggi DC e porteranno sul grande schermo un lungometraggio dedicato a Hourman.

Un altro membro della Justice Society of America sta per approdare sul grande schermo.

È di poco fa la notizia che Warner Bros. e DC Films starebbero sviluppando un film dedicato al personaggio di Hourman, le cui iterazioni più famose, ricordiamo, sono quelle di Rex e Rick Tyler.

Rex Tyler, scienziato esperto di biochimica, scoprì dopo una serie di esperimenti la vitamina miracolosa denominata Miraclo, che gli avrebbe concesso una forza e una velocità inaudite per una determinata durata di tempo (un'ora).

Tra i membri fondatori del leggendario gruppo di supereroi conosciuto come Justice Society of America, Hourman fu uno degli eroi più popolari della Golden Age. Ma presto sarà un altro membro della famiglia Tyler a raccogliere il testimone e l'identità di Hourman, e a divenire la sua incarnazione più celebre: il figlio di Rex, Rick.

E mentre sul piccolo schermo abbiamo già visto comparire il personaggio nelle serie tv dellArrowverse Legends of Tomorrow (Rex Tyler con il volto di Patrick J. Adams) e Stargirl (Rick Tyler interpretato da Cameron Gellman), adesso sarà finalmente tempo per un suo approdo al cinema per mano degli sceneggiatori Gavin James e Neil Widener.

Al momento non sappiamo quale iterazione verrà adattata, né se vi saranno connessioni con altri progetti DC come Black Adam (in cui conosceremo altri membri della Justice Society come Hawkman, Atom Smasher e Cyclone), ma vi terremo aggiornati.