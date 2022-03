Houdini: la Paramount è al lavoro su un biopic sul maestro della fuga!

Secondo quanto riportato da Deadline, la Paramount ha dato il via ai lavori sul biopic che parlerà del leggendario illusionista Harry Houdini. Il progetto è stato affidato ai produttori del settimo film dei Transformers in arrivo, Lorenzo Di Bonaventura e Mark Vahradian. La sceneggiatura sarà invece scritta da Neil Weidener e Gavin James.

Non si tratta del primo film su Houdini, personaggio già portato sullo schermo da numerosi attori, tra cui ricordiamo Tony Curtis, Paul Michael Glaser, Harvey Keitel, Adrien Brody, Michael Weston e Michael Dreyer.

La trama del biopic non è stata ancora rivelata, ma secondo quanto riportato racconterà la storia di Houdini con un tono "alla Sherlock Holmes", concentrandosi sull'inizio del XX secolo, periodo in cui il personaggio era all'apice della sua fama. Sono tanti i lati di sé che celava l'illusionista, e sembra che la pellicola racconterà principalmente la sua personalità incredibile, unitamente alle sue iconiche esibizioni. Come sappiamo, infatti, Houdini era noto per essere un maestro della fuga, ed è sfuggito a qualsiasi cosa: dalle semplici manette, a una cassa d'acqua dove era appeso a testa in giù. È persino sfuggito a malapena alla morte: era infatti stato sepolto vivo, e questa esperienza gli ha causato un esaurimento nervoso.

In ogni caso sembra che non si tratterà di un biopic classico, dunque si pensa che potremmo vedere un lato nuovo del personaggio. Houdini potrebbe ad esempio aiutare la polizia con le indagini su un caso, o potremmo conoscere le sue abilità come pilota: è stato infatti la prima persona a pilotare un aereo a motore in Australia. Restiamo in attesa di novità.