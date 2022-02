Hou Hsiao-hsien si dà al fantasy: in arrivo Shulan River, più un nuovo film con Chang Chen

Dopo i primi due decenni della sua carriera molto prolifici, il maestro taiwanese di origine cinese Hou Hsiao-hsien negli ultimi 15 anni sembra aver tirato i remi in barca, ma col nuovo film Shulan River ripartirà mettendosi in gioco nel genere fantasy.

Con solo due opere realizzate dal 2007 ad oggi - Le voyage du ballon rouge e la straordinaria epopea wuxia The Assassin, uscita nel 2015 e premiata a Cannes - il regista è finalmente pronto a rimettersi in gioco con Shulan River, adattamento del romanzo di Hsieh Hai-meng che avrà per protagonista la sue frequente collaboratrice Shu Qi. Durante una recente intervista, Hou Hsiao-hsien ha rivelato che la produzione inizierà molto presto: al momento si è alla ricerca delle location ideali per le riprese, che dovrebbero partire 'allo sbocciare della primavera'.

In passato, il regista aveva descritto così il progetto, al quale sta lavorando da anni: "Shulan River è un film incentrato su una dea dei fiumi ma ambientato nell'era moderna. Un tempo Taipei si trovava in un bacino con molti corsi d'acqua, lungo i quali vivevano le tribù aborigene. I corsi d'acqua erano utilizzati per l'irrigazione delle risaie, ma da allora molti di essi sono stati coperti dalle strade a causa dell'urbanizzazione. Adesso sono tutti sottoterra. Molte delle strade di Taipei prendono il nome da questi vecchi corsi d'acqua. Ho pensato che, se mai fosse esistita una dea del fiume, oggi si sentirebbe molto sola, e sarebbe immensamente triste per questa situazione. Sono interessato a questo progetto perché molti taipeinesi vivono a Taipei da tanto tempo eppure non conoscono questa storia. Xie mi ha parlato di questa idea prima di scrivere il romanzo. Ora che c'è il romanzo, ne sceglierò alcune parti e le adatterò in un film".

Inoltre, Hou Hsiao-hsien ha rivelato anche di essere a lavoro su un nuovo film, che sarà interpretato da un altro suo storico collaboratore, l'attore Chang Chen. I media locali riferiscono che questo nuovo film si concentrerà su un padre anziano e suo figlio.

