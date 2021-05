Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, il trailer ufficiale del quarto film della saga

Come anticipato pochi giorni fa, ecco sbarcare online il primo trailer ufficiale dell'atteso Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo del franchise d'animazione di successo targato Sony Pictures scritto da Genndy Tartakovky e diretto dai nuovi arrivati Jennifer Kluska e Derek Drymon.

Questa la sinossi ufficiale del film:



"Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente".



Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso vedrà ancora tra i doppiatori Claudio Bisio e Cristiana Capotondi, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 2 settembre 2021.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Hotel Transylvania 3.