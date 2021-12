Hotel Transylvania: Transformania, i protagonisti cambiano aspetto nei character poster

Ora che finalmente sappiamo quando Hotel Trasylvania Transformania arriverà su Prime Video, possiamo fare il conto alla rovescia prima della data tanto attesa. Ma nel frattempo, diamo un'occhiata ai nuovi character poster del film.

Il quarto capitolo della saga animata Hotel Transylvania sta finalmente per fare il suo debutto, ma cosa ci attende di nuovo all'orizzonte?

Beh, come da titolo italiano... Uno scambio mostruoso!

Come recita la sinossi ufficiale di Hotel Transylvania: Transformania, infatti: "Drac e il suo gruppo sono tornati, e state certi che non li avevate mai visti così! In Hotel Transylvania: Transformania potrete riunirvi con i vostri mostri preferiti in una nuova, grande avventura che metterà Drac (Brian Hull) di fronte alla sfida più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing (Jim Gaffigan), il Raggio Mostrificatore, va in tilt, Drac e i suoi mostri vengono tutti trasformati in umani, e Johnny (Adam Samberg) diventa invece un mostro! Nei loro nuovi corpi, Drac, che ormai è senza alcun potere, e un esuberante Johnny, che adora la sua nuova vita da mostro, dovranno andare fino in capo al mondo per trovare una cura prima che sua troppo tardi... E prima che impazziscono l'uno in compagnia dell'altro. Con l'aiuto di Mavis (Selena Gomez) e l'esilarante banda di mostri umani, l'obiettivo è quello di trovare il modo di tornare alla normalità prima che gli effetti del raggio diventino permanenti".

E adesso i nuovi character poster del film che trovate anche in calce alla notizia ci mostrano esattamente quali conseguenze ha avuto il raggio di Van Helsing sui nostri protagonisti...

E voi, che ne pensate? Avete hype per il film? Fateci sapere nei commenti.