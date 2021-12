Hotel Transylvania: Transformania, i mostri diventano umani nel nuovo trailer!

Saga fortunata, quella di Hotel Transylvania: la serie di film incentrati sul mostruoso albergo gestito da un Dracula sempre sull'orlo di una crisi di nervi si è guadagnata anno dopo anno l'affetto incondizionato dei fan, gli stessi fan che ora attendono con trepidazione il quarto capitolo della serie.

Proprio poche settimane fa Amazon aveva annunciato la data d'uscita di Hotel Transylvania 4, mettendo fine ai mormorii insoddisfatti dei fan messi alla prova da rinvii e slittamenti vari: mormorii che ora vengono messi ulteriormente a tacere da questo nuovo trailer che ci regala un ulteriore scorcio delle nuove avventure di Johnny, Mavis e banda di mostri al seguito.

Mostri che stavolta non saranno più tali: come mostratoci dal trailer, infatti, in seguito a un esperimento finito male assisteremo ad una singolare inversione dei ruoli, con i mostri improvvisamente ritrovatisi nei panni di comuni esseri umani e il povero Johnny a compiere il percorso inverso! Nel viaggio che i nostri intraprenderanno alla ricerca di una soluzione al problema le gag saranno ovviamente numerose e irresistibili, tra cui segnaliamo il povero Dracula alle prese con delle minacciosissime zanzare.

E voi? Siete tra coloro che attendono l'uscita di questo nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il precedente trailer di Hotel Transylvania 4.