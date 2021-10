Hotel Transylvania 4, ufficiale: Amazon annuncia la data, entusiasmo per la piattaforma

Nei giorni scorsi c'è stata un po' di confusione sull'uscita di Hotel Transylvania 4, che in precedenza era stato confermato per un'uscita in streaming su Prime Video a seguito di un accordo tra Sony e Amazon.

Pochi minuti fa però è stato confermato ufficialmente che Prime Video ha acquisito i diritti streaming in tutto il mondo (esclusa la Cina) di Hotel Transylvania: Transformania, quarto capitolo della popolare saga d'animazione della Sony Pictures Animation. Il film sarà disponibile in oltre 240 paesi e territori nel mondo su Prime Video dal 14 gennaio 2022 e racconterà l'ultima avventura della famiglia di Dracula, impegnato nella missione più terrificante di sempre: quando la misteriosa invenzione di Van Helsing (Jim Gaffigan), il “Monsterification Ray”, va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan (Andy Samberg) diventa un mostro! Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda.

“Il successo del franchise di Hotel Transylvania nel corso degli anni parla da solo”, ha dichiarato Jennifer Salke, leader di Amazon Studios. “Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato dei film creati dal geniale Genndy Tartakovsky e l’ultimo capitolo è la conclusione perfetta di un viaggio incredibile. Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Sony, Genndy, Jennifer Kluska, Derek Drymon, Selena Gomez e il talentuoso team di produzione per portare questo film divertente e commovente ai nostri clienti all’inizio del prossimo anno”.

Kristine Belson, presidente di Sony Pictures Animation, ha fatto eco: “Il franchise di Hotel Transylvania è stato eccezionale per Sony Pictures Animation, coprendo quasi un decennio e presentando al mondo la visione straordinaria di Genndy Tartakovsky e siamo davvero orgogliosi di quello che i nostri straordinari registi Jennifer Kluska e Derek Drymon hanno portato a questa property così speciale. Questi film hanno entusiasmato il pubblico e hanno spianato la strada a molti artisti che lavorano nella CG Animation. Ora la saga familiare di Dracula e di sua figlia Mavis, del genero Jonathan e degli amici mostri sta per concludersi. Siamo entusiasti di lavorare con Amazon per portare questo film alle famiglie di tutto il mondo”.

Ricordiamo che, per il capitolo conclusivo della serie di film Hotel Transylvania, il creatore del franchise Genndy Tartakovsky ritorna nel ruolo di sceneggiatore ed executive producer. Anche Selena Gomez sarà executive producer, oltre a tornare ad interpretare Mavis, la figlia di Dracula, al fianco di Andy Samberg, che torna a prestare la voce a Jonathan. Il film è stato diretto da Derek Drymon e Jennifer Kluska.