Hotel Transylvania 4, svelato il logo, il titolo e la nuova data d'uscita: è vicinissima!

Pochi minuti fa Sony Pictures ha svelato il titolo e il logo ufficiale dell'ultimo capitolo della saga animata di Hotel Transylvania, annunciando anche la nuova data di uscita.

Il film, che avrà nel cast anche Selena Gomez, si intitolerà Hotel Transylvania: Transformania e uscirà il prossimo 23 luglio. In attesa del trailer, in calce all'articolo potete trovare il logo ufficiale.

Creati da Genndy Tartakovsky e interpretati da Adam Sandler e Andy Samberg, i tre film del franchise di Hotel Transylvania hanno incassato un totale di $1,3 miliardi di dollari al botteghino globale, conquistando il titolo di franchise più redditizio di sempre per la Sony Pictures Animation. Jennifer Kluska e Derek Drymon subentreranno come registi in Transformania, anche se Tartakovsky rimarrà in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo. Tra i produttori Alice Dewey Goldstone, con Gomez e Michelle Murdocca come produttori esecutivi.

Nella nuova data di uscita, che modifica quella originale prenotata prima della pandemia, Hotel Transylvania: Transformania non affronterà alcuna competizione significativa al box office, dato che l'unica altra uscita fissata per quel fine settimana è Old, il nuovo film horror di M. Night Shyamalan, sostanzialmente rivolto a tutt'altro pubblico. Si ritroverà però prima e dopo il fuoco incrociato di Space Jam: A New Legacy (nelle sale e su HBO Max dal 16 luglio) e Jungle Cruise (che sarà distribuito dalla Disney il 30 luglio).

