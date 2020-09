Hotel Transylvania 4, Selena Gomez ci sarà: ecco la nuova data d'uscita

Hotel Transylvania 4 vedrà il ritorno di Selena Gomez nei panni di Mavis, la figlia di Dracula, e arriverà nelle sale un po' prima del previsto.

Il Coronavirus non sembra avere avuto effetti negativi sullo sviluppo del nuovo sequel di Hotel Transylvania, che a quanto pare arriverà addirittura prima di quanto comunicato in precedenza.

Lo scorso anno si diceva che Sony avesse fissato la data d'uscita di Hotel Transylvania 4 per dicembre 2021, ma Variety riporta oggi il 6 agosto 2021 come finestra di lancio ufficiale nelle sale.

In più, anche questo capitolo vanterà presenza di Selena Gomez come voce di Mavis, ma non solo: l'attrice e cantante sarà anche produttrice esecutiva del progetto assieme all'ideatore della saga Genndy Tartakovsky, che scriverà anche la sceneggiatura del film, Michelle Murdocca e Alice Dewey Goldstone. A dirigere la pellicola saranno invece Jennifer Kluska (DC Super Hero Girls) e Derek Drymon (Santa's Little Helpers).

L'ultimo film del franchise era stato Hotel Transylvania 3: Una Vacanza Mostruosa, uscito nel 2018. Per l'occasione, avevamo visto i protagonisti della storia, da Dracula (Adam Sandler) a Mavis e Johnny (Andy Samberg), assieme a tutti gli altri mostri dell'hotel, prendersi una meritata vacanza (qui trovate la nostra recensione di Hotel Transylvania 3)... Cosa potrà succedere invece nel nuovo capitolo?