Hotel Transylvania 4, ma dov'è il film? I fan si lamentano, Sony annuncia una nuova data

Hotel Transylvania 4 doveva arrivare il 1 ottobre su Amazon Prime Video, ma il film animato targato Sony è ancora disperso, con grande disappunto dei fan. Ma, con un colpo di scena dell'ultimo (diciamo pure passato l'ultimo) minuto, lo studio ne ha appena annunciato il rinvio.

A.A.A. cercasi Hotel Transylvania: Transformania su Amazon Prime Video.

L'atteso quarto e ultimo capitolo della saga d'animazione targata Sony avrebbe dovuto debuttare il primo ottobre sulla piattaforma streaming di Amazon, dopo aver subito vari rinvii a causa del COVID, ma finora nessuno è riuscito a trovare il film.

Che magia oscura è mai questa? Beh, stando a quanto affermato da Amazon su Twitter in risposta a una schiera di tweet di fan (giustamente) indignati, nessuna magia... Semplicemente Sony non ha ma mandato il film alla piattaforma.

"@PrimeVideo @SonyPictures ma che problemi avete? Sony ha deluso i bambini non distribuendo #HotelTransylvania4 al cinema, e poi Prime non lo ha distribuito nel giorno in cui era stato annunciato. Mia figlia sta piangendo, lo attendeva da mesi" ha scritto un'utente sul popolare social, e Amazon ha risposto "Ciao! Ci dispiace di avervi deluso, ma Hotel Transilvania 4 non è stato distribuito dallo studio come era nei programmi. Non appena verrà distribuito lo troverete sul nostro servizio! Restate sintonizzati".

Beh, questo sì che è strano... Ma se date un'occhiata ai canali social di Sony Pictures, adesso troverete l'annuncio di un nuovo rinvio.

"Annuncio speciale: segnatevi la data sul calendario, perché #HotelTransylvaniaTransformania uscirà in tutto il mondo il 14 gennaio su @PrimeVideo".

Questa volta ci sarà da fidarsi? Speriamo di sì, perché a giudicare dal trailer Hotel Transylvania 4 si preannuncia davvero mostruoso.