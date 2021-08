Hotel Transylvania 4, niente cinema: Sony e Amazon puntano al debutto in streaming

Il trailer ufficiale di Hotel Transylvania 4: Trasformania aveva anticipato un'uscita al cinema, ma nelle scorse ore Sony Pictures e Amazon Prime Video hanno stretto un accordo per far debuttare il nuovo film della saga d'animazione direttamente in streaming.

Secondo Variety, Amazon ha ottenuto i diritti di streaming da Sony con un accordo del valore di oltre $100 milioni di dollari. Questa notizia arriva poco dopo che è stato riferito che Sony stava cercando metodi di distribuzioni alternativi per il film, poiché la variante delta COVID-19 continua a incidere sul botteghino negli Stati Uniti. L'accordo è vantaggioso per entrambe le parti dato che, Sebbene Amazon Prime Video deterrà i diritti di streaming esclusivi per Hotel Transylvania 4, il nuovo contratto permetterà a Sony di mantenere i diritti per l'home entertainment, quelli televisivi e i diritti di distribuzione cinematografica nel mercato della Cina.

Annunciato a febbraio 2019, Hotel Transylvania: Transformania è il quarto e ultimo film della serie Hotel Transylvania. Il film ha rivelato il suo titolo ufficiale nell'aprile 2021, momento in cui venne anche annunciata una nuova data di uscita, allora fissata per il 23 luglio. Tuttavia, il film è stato successivamente rinviato ad ottobre.

Va notato che, a differenza della maggior parte degli altri importanti studi cinematografici, Sony non ha un servizio di streaming dedicato, quindi i film per i quali si decide di utilizzare dei metodi di distribuzione alternativi non hanno una destinazione garantita. Ad esempio, quest'anno i film d'animazione Vivo e The Mitchells vs. the Machines sono sbarcati direttamente su Netflix, mentre Cenerentola con Camilla Cabello e ora Hotel Transylvania 4 finiranno su Amazon.