Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, ecco il divertente trailer italiano

In questo nuovo film dedicato alla strampalata unione dei più famosi mostri del cinema, la dolce vampiretta Mavissorprenderà il padre, Dracula, con un viaggio estivo ultra-lussuoso in una nave da crociera, così da farlo staccare dal lavoro all'Hotel. Il Drac's Pack lo seguirà entusiasta, e si godranno la vacanza tra buffet giganti e monster volley, finché il Conte non inizierà a sospettare qualcosa sull'intrigante ma pericoloso capitano della nave.



Hotel Transylvania 3: A Summer Vacation vedrà tra i doppiatori originali Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, David Spade, Steve Buscemi, Keegan-Michael Key, Kevin James e Fran Drechner, per un'uscita prevista nelle sale il 13 luglio 2018.