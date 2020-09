Hotel Rwanda, l'uomo che ha ispirato il film arrestato per terrorismo: i dettagli

Uscito nel 2004, il film Hotel Rwanda, diretto da Terry George, contribuì a far conoscere al mondo la vera storia di Paul Rusesabagina. Una decina d'anni prima, all'epoca della guerra civile in Ruanda e del genocidio da parte degli Hutu, l'imprenditore aveva salvato più di un migliaio di Tutsi ospitandoli e nascondendoli nel suo albergo.

La notizia di questi giorni è che Paul Rusesabagina si trova in stato di arresto, con l'accusa di terrorismo.

L'uomo che ha ispirato il film, in cui è stato interpretato da Don Cheadle, era stato spesso critico, nel corso degli anni, nei confronti di Paul Kagame, attuale presidente del Ruanda, accusandolo di perpetrare un altro genocidio, stavolta ai danni dell'etnia Hutu. Secondo il figlio di Rusesabagina, come si apprende dalle sue dichiarazioni alla CNN, si tratta di un arresto per ragioni politiche, effettuato dal governo autoritario di Kagame.

Nato in Ruanda nel 1954, Paul Rusesabagina è figlio di padre hutu e madre tutsi. Dal 1996 vive con la famiglia in Belgio, ma da Bruxelles le autorità hanno fatto sapere di non aver dato il consenso alla sua estradizione. Le circostanze dell'arresto, quindi, sono ancora avvolte dal mistero, ma sembra improbabile che sia avvenuto in Belgio. In ogni caso, Rusesabagina si trova adesso in carcere a Kigali, capitale del paese.

