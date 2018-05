Hotel Artemis: pubblicato online un nuovo trailer vietato ai minori!

Poche ore fa Global Road Entertainment ha pubblicato online un trailer vietato ai minori dell'action thriller Hotel Artemis, film che segnerà l'esordio alla regia di Drew Pearce, sceneggiatore di Iron Man 3 e Mission Impossible: Rogue Nation.

Dopo il primo trailer e il vario materiale promozionale rilasciati nelle scorse settimane, Hotel Artemis decide di fare sul serio e stuzzicarci ancora di più con un trailer sanguinolento e a dir poco fuori di testa.

Il film è ambientato in un futuro prossimo nel quale la città di Los Angeles è logorata da costanti e violentissime rivolte. Descritto come un adrenalinico action-thriller, il film vanta un cast all-star in cui spicca la vincitrice del premio Oscar Jodie Foster (Il Silenzio degli Innocenti, Taxi Driver, Sotto Accusa) che interpreterà L'Infermiera, la misteriosa direttrice di un ospedale segreto destinato ai criminali più pericolosi della metropoli californiana.

Oltre alla Foster, il film vedrà la partecipazione di Sterling K. Brown (American Crime Story, This Is Us), Sofia Boutella (The Mummy, Star Trek Beyond), Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok, Jurassic Park), Brian Tyree Henry (Atlanta), Jenny Slate (Zootropolis), Zachary Quinto (Star Trek), Charlie Day (Pacific Rim Uprising) e Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War).

Tra i produttori figurano Marc Platt, Adam Siegel, Stephen Cornwell, e Simon Cornwell.

Il film aprirà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 8 giugno.