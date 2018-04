Hotel Artemis, primo trailer ufficiale del nuovo film diretto da Drew Pearce

È grazie alla Global Road Entertainment che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale dell'annunciato Hotel Artemis, nuovo e interessante action movie diretto da Drew Pearce (Iron Man 3, Mission Impossible: Rogue Nation).

Scritto sempre dallo stessa Pearce, Hotel Artemis sarà ambientato in un prossimo futuro e seguirà la storia di un'infermiera (Foster) gestrice di un ospedale segreto pensato in modo specifico per i criminali più sinistri di Los Angeles. La protagonista sarà però coinvolta in un intrigo più grande delle sue aspirazioni quando uno dei suoi pazienti verrà inviato appositamente nell'edificio per assassinarne un'altra.



Hotel Artemis vedrà nel cast Dave Bautista, Jodie Foster e Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Charlie Day (Pacific Rim), Sterling K. Brown (American Crime Story) e Jenny Slate (Obvius Child), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 8 giugno. Per l'Italia non è ancora stata ufficializzata la distribuzione. A produrre ci saranno Marc Platt, Adam Siegel e Stephen e Simon Cornwell.



Dati i nomi coinvolti e il talento del regista e sceneggiatore, siamo certi che l'attenzione in merito rimarrà molto alta nei mesi a venire e nel corso della produzione del progetto. Sicuramente uno dei titoli più curiosi dell'anno, lontano anche dai cinecomic o da altri frachise importanti che ormai hanno saturato il mercato dell'entertainment lasciando poco spazio a progetti originali.