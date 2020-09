Hot Wheels, trovato lo sceneggiatore del film live-action sulle macchinine Mattel

È l'Hollywood Reporter a informarci che la Warner Bros. ha trovato finalmente lo sceneggiatore per portare sul grande schermo l'adattamento cinematografico delle Hot Wheels, famoso giocattolo Mattel di cui era già stata annunciata la trasposizione più di un anno fa e che adesso sta lentamente prendendo forma.

A scrivere il film troveremo dunque il team di sceneggiatori composto da Neil Widener e Gavin James, che non hanno ancora crediti all'attivo ma che hanno generato molta attenzione per essere stati scelti come sceneggiatori di Now You See Me 3 e del sequel di San Andreas.



"Siamo entusiasti di portare sul grande schermo il brivido di un film live-action di Hot Wheels in collaborazione con la Warner Bros. Pictures", ha detto in una nota Ynon Kreiz, presidente e CEO di Mattel. "Mattel Films ha riscosso un grande successo e vogliamo continuare con questo impegno, che prevede di dare al pubblico globale nuovi modi di sperimentare e vivere le nostre IP."

Il marchio Hot Wheels ha debuttato nel 1968 e ha venduto più di sei miliardi di auto singole nel corso dei suoi 50 anni di storia. Con oltre 500 milioni di Hot Wheels vendute annualmente, è il marchio di giocattoli col più alto numero di vendite al mondo. Qualche anno fa la Legendary aveva messo in sviluppo un film simile, con Justin Lin alla regia. A causa della scadenza dell'opzione, però, quei diritti sono tornati alla Mattel.



In arrivo da Warner Bros. e Mattel c'è anche il Barbie con Margot Robbie diretto da Greta Gerwig.