Hot Wheels, annunciati i nuovi sceneggiatori del live-action sulle automobili Mattel!

Quasi quattro anni fa Warner Bros. annunciò di voler realizzare un film live-action legato alle Hot Wheels, la celebre linea di modellini di automobili lanciata dalla Mattel nel 1968.

Se ben vi ricordate nel 2020 furono rivelati gli sceneggiatori della pellicola, ovvero Neil Widener (San Andreas 2, Now You See Me 3) e Gavin James (Footsteps), ma le cose ora sembrerebbero essere cambiate. Infatti, a scrivere la sceneggiatura del film saranno Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson.

I due, che hanno già lavorato insieme ad un paio di progetti di fantascienza, ovvero Endurance di Netflix e The Fall for Amblin, scriveranno quindi il lungometraggio per Warner Bros. Pictures e Bad Robot. I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati.

"Siamo entusiasti di portare sul grande schermo il brivido di un film live-action di Hot Wheels in collaborazione con la Warner Bros. Pictures", aveva dichiarato in una nota nel 2019 Ynon Kreiz, presidente e CEO di Mattel. "Mattel Films ha riscosso un grande successo e vogliamo continuare con questo impegno, che prevede di dare al pubblico globale nuovi modi di sperimentare e vivere le nostre IP."

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che quest'anno Mattel e Warner Bros. saranno protagonisti grazie a Barbie, il film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie che arriverà nelle sale il prossimo 20 luglio.