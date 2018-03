Hot Toys svela le immagini delle action figure di Groot e Rocket in Infinity War

Hot Toys ha svelato le immagini del set di collezione 1/6 di Groot e Rocket direttamente da, prossimo attesissimo film della Marvel. Immagini che regalano una prima impressione sui Guardiani che si uniranno agli Avengers. I fan attendono con impazienza che Groot continui a dimostrarsi un eroe affidabile insieme a Rocket.

Groot è stato creato sulla base dell'esatto aspetto che avrà nel film, con una testa finemente lavorata e intercambiabile, un fucile blaster. Anche la lavorazione di Rocket è stata curata nei minimi dettagli, con una tuta da combattimento e un fucile blaster.

Entrambe le action figure sono state dipinte minuziosamente e i personaggi sono identici a come li vedremo nel film.

Groot è uno dei personaggi Marvel creato da Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers per la Marvel Comics, e il suo nome è basato sulle parole inglesi 'growth' (crescita) e 'root' (radice). Si tratta di un albero antropomorfo di origine extraterrestre. Nei film la voce originale è di Vin Diesel (Massimo Corvo nel doppiaggio italiano).

Rocket Raccoon è invece stato creato per Marvel Comics da Bill Mantlo e Keith Giffen. Si tratta di un orsetto lavatore antropomorfo, estremamente loquace (a differenza dell'amico Groot) e nativo di Mezzomondo. Nella versione originale dei film è doppiato da Bradley Cooper (Christian Iansante nel doppiaggio italiano).

Hot Toys

Groot - Action figure 1/6



- Somiglianza autentica e dettagliata di Groot in Avengers: Infinity War di Marvel Studios

- Due teste intercambiabili di nuova concezione scolpiti con un'espressione facciale e una struttura ad albero accurate per il film

- Altezza 29,5 cm circa

- Corpo unico di nuova concezione con oltre 15 punti di articolazione

- Cinque pezzi di mani intercambiabili

- Un paio di mani aperte

- Una mano sinistra parzialmente chiusa

- Una mano destra con arma

- Una mano destra in fase d'attacco

- Ogni pezzo scolpito è appositamente dipinto a mano



Arma

- Un fucile blaster



Accessori

- Una console di gioco portatile

- Logo del film con figure stilizzate appositamente progettato per il film



Artisti



- Scolpita da Joseph Tsang

- Dipinta da Lok Ho



Rocket - Action figure 1/6



- Testa con espressione ruggente dipinta a mano con sembianze autentiche e dettagliate di Rocket in Avengers: Infinity War

- Espressione facciale accurata come nel film e dettaglio della trama della pelliccia

- Altezza 16 cm circa

- Corpo con oltre 17 punti di articolazione

- Tre paia di mani intercambiabili (tra cui)



- Un paio di mani aperte

- Un paio di mani coppia di pugni

- Un paio di mani per tenere il fucile blaster



- Due coppie di piedi intercambiabili (tra cui)



- Un paio di piedi per stare in piedi

- Un paio di piedi in posizione di volo



- Ogni pezzo della testa è scolpito e appositamente dipinto a mano



Costume



- Una tuta spaziale blu scuro

- Una cintura con sacchetti

- Una fascia da pistola (indossabile sul retro)



Accessori



- Logo del film con figure stilizzate appositamente progettato per il film



Artisti



- Testa scolpita da So-young, Lee

- Dipinto da JC. Hong

- Head Art di JC. Hong



Uscita: 2018/2019

Entrambi i personaggi li vedremo in Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. Nel cast anche Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos). L'uscita del film è prevista per il 25 aprile.