Hot Toys ha rivelato l'action figure di Killmonger, ed è strepitosa!

Con l'uscita di(la settimana scorsa), adesso è uscita anche la nuova action figure di uno dei personaggi principali del cinecomic Marvel Studios, quella di Erik Killmonger, in scala 1/6, di Hot Toys. Guardate le still in hd nella galleria!

Ecco tutti i dettagli:

La figurina da collezione è stata realizzata appositamente per avere l'aspetto di Michael B. Jordan nel ruolo di Erik Killmonger, proprio come lo si vede nel film; inoltre ha due teste intercambiabili, una scolpita senza maschera, molto somigliante, e una mascherata con zanne e trame molto dettagliate; il corpo è muscoloso, realizzato in modo avanguardistico, la tuta Golden Jaguar è abilmente adattata alla sagoma con dettagli sartoriali, come gli accenti dorati; inoltre è stata accuratamente ricreata anche l'attrezzatura da combattimento di Erik Killmonger e l'action figure ha un supporto dal design cinematografico appositamente progettato.

- Una (1) testa intercambiabile di nuova concezione scolpita con una somiglianza autentica e dettagliata di Michael B. Jordan di Erik Killmonger in Black Panther

- Una (1) testa mascherata intercambiabile Erik Killmonger recentemente decorata con trame e zanne dorate altamente dettagliate

- Altezza circa 31,3 cm

- Corpo muscoloso di nuova concezione con oltre 32 punti di articolazione

- Otto (8) pezzi intercambiabili tra cui:

- Una (1) coppia di pugni

- Una (1) coppia di mani serrate

- Una (1) coppia di mani serrate con artigli

- Un (1) paio di mani per tenere le armi

- Le teste sono realizzate a mano

Costume:

- Una (1) tuta Golden Jaguar Habit personalizzata di Erik Killmonger, realizzata su misura in nero e oro

Armi:

- Una (1) spada

- Una (1) lancia

Accessorio:

- Base esagonale con design a forma di pantera nera appositamente progettato con targhetta del personaggio, logo del film e sfondo del personaggio

artisti:

- Testa scolpita da TBC

- Testa dipinta da TBC

- Capo Art Diretto da TBC

Data di rilascio della action figure: circa 2 ° trimestre - 3 ° trimestre 2019

Black Panther è attualmente in programmazione al cinema!