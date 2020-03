Hot topic realizza una nuova linea di abbigliamento dedicata a Mulan

Mulan il prossimo live-action targato Disney sta per arrivare nelle sale (le previsioni vorrebbero un debutto da 80 milioni negli USA), e in concomitanza con l'uscita del film, ecco arrivare la nuova linea d'abbigliamento targata Hot Topic dedicata proprio a Mulan.

Felpa rossa con cappuccio, camicetta fiorata, pantaloni di pelle rossa, bomber jacket di satin... La nuova collezione uomo/donna ispirata all'estetica del prossimo live-action Disney, Mulan, fa davvero venir voglia di cliccare sul tasto "acquista".

Se volete la stessa forza di Mulan negli allenamenti o contro gli Unni (anzi, gli Invasori del Nord, come sono indicati nella sinossi ufficiale del live-action i nemici dell'Impero) per affrontare la vita quotidiana, non andate oltre, perché abbiamo quello che fa per voi: un'intera linea di abbigliamento per fare bella impressione e portare onore alla vostra famiglia (e alla vostra mucca).

Gli articoli che vedete nella nostra gallery (e molto altro) sono disponibili sul sito ufficiale di Hot Topic, dove, almeno per il momento, possono essere acquistati anche a prezzo scontato, come si nota dalla fascetta presente in alto sulla pagina che indica uno sconto del 20% previo inserimento del codice indicato.

Intanto, se volete un assaggio di ciò che vi attende al cinema, qui trovate una prima clip ufficiale del live action di Mulan che arriverà a breve nelle sale.